Можуть долетіти до будь-якого міста України: чим небезпечні дрони-камікадзе та як захиститися

Жовтень, 05 в 13:23

Сьогодні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва долетіли аж до Білої Церкви. Це перша атака на Київську область саме такими засобами ураження.

Чого чекати від нових видів озброєння, які застосовує російська армія, куди ще можуть полетіти Shahed-136 та як Україні захиститися від ударів з дронів-камікадзе? В ефірі телеканалу ICTV на ці питання відповів військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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– Треба говорити про те, що вони є зброєю попереднього покоління, але не стають менш небезпечними. Потрібно усвідомити, що є активний і пасивний захист. Активний – це протидія засобів протиповітряної оборони, але жодна ППО не може гарантувати 100% знищення всіх цілей. Пасивний – це наша з вами відповідальність, тобто ми маємо перебувати в укриттях, щоб зменшити кількість жертв. Чому дрони застосовуються зараз і на цих напрямках – відповідь очевидна. Вони застосовуються проти стаціонарних об’єктів критичної інфраструктури.

Грабський зазначив, що Shahed-136 можуть долетіти до будь-якого міста України, зокрема, до Львова. Атаки з дронів-камікадзе можуть завдати значної шкоди та вдарити по критичних об’єктах інфраструктури. Однак ЗСУ вже мають певний план дій, як знищувати безпілотники іранського виробництва.