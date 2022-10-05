Можуть долетіти до будь-якого міста України: чим небезпечні дрони-камікадзе та як захиститися
Сьогодні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва долетіли аж до Білої Церкви. Це перша атака на Київську область саме такими засобами ураження.
Чого чекати від нових видів озброєння, які застосовує російська армія, куди ще можуть полетіти Shahed-136 та як Україні захиститися від ударів з дронів-камікадзе? В ефірі телеканалу ICTV на ці питання відповів військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
– Треба говорити про те, що вони є зброєю попереднього покоління, але не стають менш небезпечними. Потрібно усвідомити, що є активний і пасивний захист. Активний – це протидія засобів протиповітряної оборони, але жодна ППО не може гарантувати 100% знищення всіх цілей. Пасивний – це наша з вами відповідальність, тобто ми маємо перебувати в укриттях, щоб зменшити кількість жертв. Чому дрони застосовуються зараз і на цих напрямках – відповідь очевидна. Вони застосовуються проти стаціонарних об’єктів критичної інфраструктури.
Грабський зазначив, що Shahed-136 можуть долетіти до будь-якого міста України, зокрема, до Львова. Атаки з дронів-камікадзе можуть завдати значної шкоди та вдарити по критичних об’єктах інфраструктури. Однак ЗСУ вже мають певний план дій, як знищувати безпілотники іранського виробництва.
– Чи можуть вони долетіти до Львова? Так, можуть. Вони можуть долетіти до будь-якого міста України. Чи можуть вони завдати шкоди? Певною мірою – так. Одеса та Миколаївщина показали, що ми досить вправно можемо з ними впоратися, але це не виключає можливості одиночного прольоту таких дронів.
Вони мають дозвукову швидкість та досить обмежені можливості щодо наведення, тому що вони старого покоління. Але вони несуть вибухівку, яка може причинити шкоду нам, а з приходом зими під ударом об’єкти критичної інфраструктури (тепло- та енергогенеруючі підприємства), від яких залежить забезпечення теплом та електрикою.