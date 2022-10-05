На Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію

Жовтень, 05 в 16:09

Через розстріл окупантами колони цивільних автівок 30 вересня та систематичне порушення РФ правил ведення війни Рада оборони Запорізької області вирішила з міркувань безпеки призупинити виїзд гуманітарних колон на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

– Заборона триватиме до завершення проведення процесуальних заходів на місці події та вжиття необхідних заходів безпеки для унеможливлення скупчення громадян та автотранспорту під час формування колон, – пояснили в ОВА.

Зважаючи на небезпеку скупчення людей поблизу позицій ворога, заборонено також мирні збори, мітинги, демонстрації та інші масові заходи в районі умовного пропускного пункту та місця формування гуманітарних колон.

Зараз дивляться



Вранці 30 вересня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які були в черзі на виїзд до тимчасово окупованої території. Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, серед яких двоє дітей, близько 100 поранено.

Фото: ЗОВА