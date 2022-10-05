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Факти / Україна / Суспільство

На Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Блокпост на Запоріжжі

Через розстріл окупантами колони цивільних автівок 30 вересня та систематичне порушення РФ правил ведення війни Рада оборони Запорізької області вирішила з міркувань безпеки призупинити виїзд гуманітарних колон на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

– Заборона триватиме до завершення проведення процесуальних заходів на місці події та вжиття необхідних заходів безпеки для унеможливлення скупчення громадян та автотранспорту під час формування колон, – пояснили в ОВА.

Зважаючи на небезпеку скупчення людей поблизу позицій ворога, заборонено також мирні збори, мітинги, демонстрації та інші масові заходи в районі умовного пропускного пункту та місця формування гуманітарних колон.

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Вранці 30 вересня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які були в черзі на виїзд до тимчасово окупованої території. Внаслідок обстрілу загинула 31 людина, серед яких двоє дітей, близько 100 поранено.

Фото: ЗОВА

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