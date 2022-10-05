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Факти / Україна / Суспільство

Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька повідомлено про підозру в колабораціонізмі
Фото: Офіс генпрокурора

Псевдомеру Сєвєродонецька повідомили про підозру в колабораційній діяльності, повідомляє Офіс генерального прокуратура. Окупанти призначили жителя Брянки на псевдопосаду “виконувача обов’язків керівника адміністрації Сєвєродонецька ЛНР”.

За даними слідства, громадянин України почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року. Підозрюваний виконував вказівки очільника псевдореспубліки та легалізовував окупаційну владу на території міста.

У захопленому місті в руїнах псевдокерівник нібито налагоджує “мирне життя”, розповсюджуючи проросійські наративи. Йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

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За цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи організації) КК України. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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