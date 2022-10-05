Жовтень, 05 в 14:30

У жовтні 2022 року вартість газу для українців не змінилася і коливається в діапазоні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр з огляду на газопостачальника.

Річні тарифні плани на жовтень оприлюднили вісім газопостачальних компаній, тобто їх стало на дві менше, ніж у вересні.

Найнижчі ціни на газ пропонують компанія Еру Людям (7,70 грн за куб), Енерджі Трейд Груп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Збут (7,99 грн).

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Вартість блакитного палива у решти постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за куб.

Деякі приватні газзбути пропонують такі річні тарифні плани лише своїм чинним клієнтам, а потенційним клієнтам – лише місячну ціну, яка може бути суттєво вищою за річну.

На сьогодні майже 98% українських побутових споживачів є клієнтами Газопостачальної компанії Нафтогаз України, яка пропонує газ по 7,96 грн за кубометр.

Джерело: ГазПравда