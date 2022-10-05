Зловмисник, який вбив поліцейську у Чернівцях, помер

Жовтень, 05 в 15:01

Чоловік, який 3 жовтня вбив поліцейську у Чернівцях, помер.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Зловмиснику було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований у Житомирській області.

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Раніше працівники поліції затримали чоловіка. Під час спецоперації зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь.

Нагадаємо, що 3 жовтня підозрюваний у розбещенні неповнолітніх напав на працівників поліції.

У результаті надзвичаної ситуації загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка Таїсія Татарин. Вона отримала смертельне вогнепальне поранення.

Напарника Таїсії Олександра Гуцула шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

Голова Нацполіції висловив щирі співчуття родичам та близьким загиблої поліцейської.