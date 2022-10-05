Жовтень, 05 в 12:06

Після просувань Збройних сил України на Харківщині, Путін почав погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї.

Хоч більшість експертів зазначають, що РФ хоче просто залякати українців та спричинити паніку серед людей, підготуватися до такого перебігу подій все ж потрібно.

Як підготувати квартиру до ядерного удару та які щілини потрібно обов’язково заклеїти в оселі – дізнавалися Факти ICTV.

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Як підготувати квартиру/будинок

Ядерний удар не станеться зненацька, українців повідомлять про загрозу.

Щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу увімкнеться повітряна тривога, по радіо та телебаченню прозвучить відповідне попередження.

Якщо таке повідомлення застало вас вдома, а найближче укриття розташоване далеко, варто швидко облаштовувати сховище у квартирі чи будинку.

У вас буде близько 10-15 хв, щоб якісно підготувати помешкання.

Одразу після оповіщення про загрозу ядерного удару:

закрийте усі вікна та двері ;

; заклейте усі віконні щілини шматочками тканини (або змоченого паперу) та скотчем. Приділіть увагу балкону – двері та вікна мають бути щільно закритими та заклеєними;

усі віконні щілини шматочками тканини (або змоченого паперу) та скотчем. Приділіть увагу – двері та вікна мають бути щільно закритими та заклеєними; обов’язково заклейте вхідні двері , що з’єднують під’їзд/вулицю з вашим помешканням;

, що з’єднують під’їзд/вулицю з вашим помешканням; вимкніть зовнішні системи вентиляції чи обігріву, щоб зменшити ризик потрапляння радіоактивного повітря з вулиці;

чи обігріву, щоб зменшити ризик потрапляння радіоактивного повітря з вулиці; також варто заклеїти скотчем вентиляції , розташовані у ванній кімнаті та туалеті;

, розташовані у ванній кімнаті та туалеті; якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю;

разом з тривожною валізкою перейдіть у кімнати без вікон та зовнішніх дверей (коридор, ванна, туалет);

та зовнішніх дверей (коридор, ванна, туалет); за допомогою скотчу заклейте двері вашого сховища.

У домашнє укриття обов’язково візьміть:

достатню кількість їжі та води;

змінний одяг, який закриватиме усе тіло;

поліетиленові пакети та скотч;

ганчірки та вологі серветки;

аптечку із засобами надання невідкладної медичної допомоги;

респіратори;

засоби зв’язку – телефон, радіоприймач на батарейках тощо;

ковдри та подушки.

Покидати безпечне місце варто лише після офіційних вказівок від місцевої влади.

Чим довше ви перебуваєте в укритті, тим меншу кількість радіації ви отримаєте. Тому сидіти у сховищі потрібно протягом першої години після вибуху, коли рівень радіації є найнебезпечнішим.

Однак будьте готові до того, що у разі ядерного вибуху вам доведеться перебувати в укритті протягом кількох днів, а може й тижнів. Тому завчасно підготуйте тривожну валізку, складіть необхідні речі та подумайте, у якій кімнаті зробите укриття.

У відкритому доступі у вас має лежати скотч, шматочки тканини чи інші предмети, якими ви будете заклеювати вікна та закривати щілини.