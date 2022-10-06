Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Кожна українська сім’я, у якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу. Щомісяця батьки отримують 860 грн, поки малюку не виповниться 3 роки.
У Мінсоцполітики у відповідь на запит від Фактів ICTV повідомили, що фінансування дитячих грошей 2022 було проведено.
Зокрема, протягом січня – вересня кошти було спрямовано структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних державних адміністрацій.
Коли приходять дитячі гроші?
Точної дати виплати дитячих грошей немає. Справа в тому, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на карту одержувачів дитячої допомоги.
Період зарахування грошей на карту не може перевищувати трьох днів.
Тому вони можуть надійти на рахунок комерційного банку в період з 4 по 10 число, а батьки можуть одержати їх з 5 по 15 число щомісяця.
Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли?
У Мінсоцполітики пояснили, що бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину.
Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.
Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави.
Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися в орган соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування.
Також за додатковими роз’ясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.