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На день народження Путіна ймовірні нові провокації від РФ, ЗСУ готові – Громов

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На день народження Путіна ймовірні нові провокації від РФ, ЗСУ готові – Громов
Фото: Генштаб ЗСУ

На день народження російського диктатора Володимира Путіна залишається ймовірність провокацій з боку окупантів. У Збройних силах України готові до такого розвитку подій на п’ятницю, 7 жовтня.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України та бригадний генерал Олексій Громов.

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– Враховуючи нав’язливість якихось там пам’ятних дат або сакральних дат нашого ворога, ми пам’ятаємо, що на День незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, щоб посіяти паніку та завдати максимального ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі, – зазначив генерал.

За його словами, у ЗСУ не виключають ймовірності, що ворог намагатиметься завдати нових ударів на день народження російського диктатора. Ймовірно, це можуть зробити за командою Володимира Путіна чи військових керівників.

– Якщо це рішення ухвалять військові керівники, то хотілося б, щоб вони накосячили. Для ЗСУ – це звичайний день. Вони виконуватимуть свої обов’язки, але намагатимуться якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона, – запевнив начальник управління Генштабу.

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