Жовтень, 06 в 13:54

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що із початку повномасштабної російської навали на Україну до лав Збройних сил прийшло пів мільйона нових людей.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Forbes Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни.

Офіційно в ЗСУ було 260 тис. особового складу, з яких приблизно 44 тис. це – лікарі, зв’язківці тощо. Сьогодні у нас до 700 тис. лише у ЗСУ, а в усьому секторі безпеки і оборони (Нацполіція, Нацгвардія, СБУ) – до мільйона.

Зараз дивляться

– Зрозуміло, що на складах такої кількості екіпірування не було: ні одягу, ні бронежилетів, ні шоломів. Зброя була, стрілецька. Тому ми мали дуже терміново вирішити питання щодо забезпечення усім необхідним. Українські виробники та той момент не були спроможні виконати наше замовлення на пів мільйона. Вони говорили, що можуть виготовляти на місяць три-п’ять тисяч, – розповів Олексій Резніков.

За його словами, саме тому Міноборони укладало контракти з усіма країнами, які могли постачати великими партіями – по 50 тис. чи по 100 тис. одиниць.

Що стосується зимового одягу, то за словами Резнікова, український виробник потребував три місяці лише на розгортання виробництва.

– Тобто лише через три місяці після відповідних закупівель тканини, фурнітури тощо він міг почати відшивати перші партії. Але мене це не влаштовувало, бо вже на початку вересня треба було завозити зимовий одяг на склади, – розповів міністр оборони.

При цьому Олексій Резніков наголошує, що 77% усього військового одягу та екіпірування для ЗСУ виготовляє національний виробник.

Щодо грошей, то приблизно 65% йде за кордон, а 35% – національному виробнику. Така різниця в тому, що найдорожчими з усього екіпірування є бронежилети та шоломи. Тому в грошах квота не на користь нацвиробника.

В Міноборони хочуть, щоб на 2023 рік усе оборонне замовлення, усі 100%, легкої промисловості виготовляли національні виробники.

– Це робиться для того, щоб уся гривнева маса залишалася в Україні… Я почув дуже позитивний сигнал від індустрії, вони сказали, що готові… Ми вирішили найближчим часом укласти так звані рамкові угоди, які дозволять виробникам вже брати кредити в банках, профінансувати закупівлю витратних матеріалів. Як тільки я отримую бюджетний розпис, Міноборони тоді може укладати з виробниками контракти, – зауважив очільник оборонного відомства.

Резніков вважає, що 2023 рік буде цікавішим для нашого національного виробника.