Жовтень, 06 в 8:42

Воїни спецпідрозділу Головного управління Міноборони України KRAKEN успішно зачистили від окупантів селище Борова Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр ГУР МО.

Наші військові підняли над селищем український прапор.

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– Для російських окупантів ГУР МО України нагадує: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне, півострів Крим – це Україна, – рішуче заявили в ГУР.

На опублікованих фото і відеокадрах видно наших військових на вулицях селища. Російські триколори вони позривали та покидали на землю. Натомість у місті підняли наш державний прапор.

3 жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і частину громади.

Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.

Фото: ГУР МО