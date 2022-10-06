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Селище Борова на Харківщині зачистили від окупантів та підняли державний прапор

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Селище Борова на Харківщині зачистили від окупантів та підняли державний прапор

Воїни спецпідрозділу Головного управління Міноборони України KRAKEN успішно зачистили від окупантів селище Борова Харківської області.

Про це повідомляє пресцентр ГУР МО.

Наші військові підняли над селищем український прапор.

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– Для російських окупантів ГУР МО України нагадує: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, а головне, півострів Крим – це Україна, – рішуче заявили в ГУР.

На опублікованих фото і відеокадрах видно наших військових на вулицях селища. Російські триколори вони позривали та покидали на землю. Натомість у місті підняли наш державний прапор.

3 жовтня стало відомо, що Збройні сили звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і частину громади.

Станом на кінець вересня в Офісі президента повідомляли про звільнення 454 населених пунктів на території Харківщини.

Фото: ГУР МО

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