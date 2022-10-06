Жовтень, 06 в 18:38

У Кадіївці російські військові намагаються масово знищити архіви та копії документів, особливо тих, які містять історію окупації.

Водночас у Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Зокрема, під час чергової втечі ворог підірвав дамбу, внаслідок чого підтоплено населений пункт Райгородок.

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Підтверджено удари по одному опорному пункту окупантів, п’яти районах зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів ворога.

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників російської армії, серед яких два Shahed-136 іранського виробництва та один Mohajer-6.

За даними ЗСУ, ракетні війська та артилерія за добу вдарили по 19 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів та шести засобах артилерії росіян.

За оновленою інформацією, часткова мобілізація у Росії фактично “поглинає” невеличкі населені пункти віддалених регіонів РФ. Призов відбувається методом облав, практично всіх чоловіків силоміць доставляють у військкомати. У Москві навіть на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше ніж 0,2% населення.