Жовтень, 06 в 15:06

З 1 жовтня українські пенсіонери почали отримувати підвищені пенсії. Перерахунок зробили для кількох категорій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко.

За її словами, з 1 жовтня на підвищення виплат на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.

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Пенсіонери віком від 80 років можуть розраховувати на виплату мінімальної суми у розмірі 3 тис. грн за умови, що вони мають відповідний страховий стаж (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35) і вони отримуть пенсію згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Тим, хто не має зазначеного стажу, пенсії нараховуються пропорційно від 3 тис. грн. Водночас пенсіонерам, які досягнули 80-ти років і мають стаж 20 років (жінки) і 25 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата не може бути встановлена менше, ніж як 2,5 тис. грн.

Крім того, Олена Охріменко повідомила, що з 1 жовтня пенсії перерахували громадянам, які досягли 65 років, не працюють та мають відповідний страховий стаж (жінки – 30, чоловіки – 35 років).

Також було підвищено пенсії інвалідам війни та інвалідам-учасникам бойових дій.