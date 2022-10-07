Жовтень, 07 в 18:45

В Україні завершується підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму каналі в Telegram.

За його словами, станом на 7 жовтня 24 тис. 388 закладів освіти готові до опалювального сезону, що становить понад 90% від усіх закладів.

Зараз дивляться

Шкарлет повідомив, що у тих регіонах, де зараз не тривають активні бойові дії, заклади освіти найближчим часом досягнуть стовідсоткової готовності до зими.

– Отже, на 100% готові до опалювального сезону заклади освіти 8 областей: Київська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька, – написав міністр.

Він додав, що стосовно готовності шкіл і дитячих садочків результати теж є “доволі хорошими”.

За його даними, серед шкіл є 91,5% готовності до опалювального сезону. При цьому на 100% готові школи 11 областей (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська і Чернівецька) та місто Київ, коли на 90% і більше – п’ять областей.

Водночас обстеження не проводилися в Донецькій, Луганській та Херсонській областях через “зрозумілі причини”, написав Шкарлет.

Він додав, що готовність до опалювального сезону дитячих садочків в усіх областях складає 92%, а на 100% готові дитсадки у 13 областях та місті Києві.

Очільник МОН повідомив, що триває й процес облаштування укриттів у закладах освіти.

– Нині проведено огляд понад 25 тис. (95%) об’єктів закладів освіти. До освітнього процесу в очній формі за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями готові 16 419 закладів освіти, що становить понад 62,2%, – написав Сергій Шкарлет.

При цьому показник укриттів у школах, за його словами, збільшився. Так, за результатами проведених комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти, укриття є у 69,4 % шкіл.