Жовтень, 07 в 14:52

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Мінреінтеграції) працює над поверненням додому 32 депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем’єр-міністрерка – міністрерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Ми знаємо, яких дітей викрали, та вимагаємо від РФ повернути їх. Станом на сьогоднішній день у нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які знаходяться на території Росії, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути таких дітей, – сказала вона.

Також віцепрем’єрка розповіла про те, що зафіксовано факти, коли депортованих до Росії українських дітей незаконно всиновлюють.

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За її словами, таких батьків притягуватимуть до кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення.

20 вересня Верещук повідомляла, що окупанти вивезли з України до Росії щонайменше 2,1 тис. дітей, позбавлених батьківського піклування.