Жовтень, 09 в 13:28

У Газопостачальній компанії Нафтогаз України розповіли, як споживачі можуть отримати знижку при сплаті за газ.

Для нарахування знижки 1% потрібно зробити два простих кроки:

Повністю сплатити рахунок до 15 числа поточного місяця. Зробити це в особистому кабінеті my.gas.ua або у чатботі GASUA.

У Нафтогазі звернули увагу на те, що знижка не сумується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками.

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– За умови виконання усіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж. Принагідно нагадуємо вам про важливість своєчасних оплат за спожитий газ, – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що у жовтні 2022 року вартість газу для українців не змінилася і коливається в діапазоні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр з огляду на газопостачальника. Найнижчі ціни на газ пропонують компанія Еру Людям (7,70 грн за куб), Енерджі Трейд Груп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Збут (7,99 грн).

Джерело: Нафтогаз