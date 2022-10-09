Два простих кроки: як отримати знижку при сплаті за газ
У Газопостачальній компанії Нафтогаз України розповіли, як споживачі можуть отримати знижку при сплаті за газ.
Для нарахування знижки 1% потрібно зробити два простих кроки:
- Повністю сплатити рахунок до 15 числа поточного місяця.
- Зробити це в особистому кабінеті my.gas.ua або у чатботі GASUA.
У Нафтогазі звернули увагу на те, що знижка не сумується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками.
– За умови виконання усіх дій, ви отримуєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж. Принагідно нагадуємо вам про важливість своєчасних оплат за спожитий газ, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року вартість газу для українців не змінилася і коливається в діапазоні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр з огляду на газопостачальника.
Найнижчі ціни на газ пропонують компанія Еру Людям (7,70 грн за куб), Енерджі Трейд Груп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Збут (7,99 грн).
Джерело: Нафтогаз