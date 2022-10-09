Жовтень, 09 в 15:26

У Лимані Донецької області після деокупації виявили масове поховання близько 200 цивільних та братську могилу військовослужбовців ЗСУ. Наразі поліція ексгумувала перші 20 тіл, зокрема цілої родини з двома маленькими дітьми.

Мирних жителів росіяни ховали в одиночних могилах, а військових – у траншеї завдовжки 40 м. Свідок розповів, що він особисто за наказом загарбників поховав тут близько 20 українських захисників.

Лише на деяких могилах є таблички з даними померлих. Проте експерти у всіх відбирають біологічні зразки для ідентифікації та встановлення причин смерті.

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Їхню роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, інколи це лише кістки.

На місці масового поховання працюють оперативники, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою.

З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, з яких уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. Більшість загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є також загиблі від вогнепальних поранень.

Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив, що станом на 12:30 Лиман повністю зачищено від російських окупантів.