Жовтень, 10 в 20:58

Віялові відключення електрики в Україні можуть бути протягом кількох днів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

– Сьогодні і, можливо, протягом кількох наступних днів все ж таки знадобиться додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання, – сказав він.

Кудрицький наголосив, що це будуть контрольовані обмеження споживання і вони будуть тимчасовими – на “кілька годин, не більше”.

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– Це абсолютно стабільний і безпечний для енергосистеми процес, який покликаний зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж, – додав він.

Нагадаємо, українців закликали обмежити споживання електроенергії ввечері 10 жовтня з 17:00 до 22:00. Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.