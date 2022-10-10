Жовтень, 10 в 12:33

Якщо вам нерідко доводиться стикатися із неякісною подачею електрики або частим відключенням електроенергії, потрібно подумати про купівлю генератора.

Як правильно вибирати генератор для дому, характеристики і ціни – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Потужність генератора: як визначити і як вибрати генератор для дому

Перше, на що слід звернути увагу при купівлі генератора для дому – його потужність. Для цього потрібно використати наступні розрахунки:

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Складаємо показники кожного споживача, який буде підключатися до мережі. Не всі електричні прилади працюють одночасно, тому визначте, яке обладнання не буде запускатися разом з іншим, і не зважайте на нього.

Далі додайте показник пускового струму. Це потужність, яка знадобиться для запуску приладів. Для кожного споживача струму таке значення буде різне.

Також слід пам’ятати про запас потужності. Не треба використовувати генератор на повну. Це може призвести до швидкого виснаження ресурсу техніки. До отриманого значення додайте 20-30% запасу.

Для звичайної побутової техніки може вистачити 3 кВт. Такий генератор дозволяє використовувати освітлення та деякі прилади першої необхідності. Наприклад, такі як холодильник.

Краще уникати одночасного вмикання праски, фена та пральної машини. Такий генератор буде коштувати від 14 тис. грн (бензиновий генератор, в якому номінальна потужність 2, 5 кВт, а максимальна – 2,8 кВт).

Для приватного будинку, в якому є колодязь, варто використовувати генератор потужністю 5 кВт. Це теж дозволить без проблем користуватися комп’ютером і телевізором, не турбуючись про роботу інших електроприладів.

Фази у генераторі: скільки їх має бути

Трифазні генератори потужністю до 10 кВт варто придбати тоді, коли є трифазні споживачі. Наприклад, компрессор, різні насоси тощо.

При цьому потрібно використовувати однофазний електрогенератор. Це дозволить повніше використовувати його потужність і суттєво зекономити на його вартості.

Якщо справа стосується генератора потужністю понад 12 кВт, то їхня потужність достатня для побутових навантажень.

Кількість фаз і потужність генератора – це ті параметри, які точно мають відповідати вимогам вашого житла. А от вид палива, від якого він працюватиме, можна вибирати на свій розсуд.

Найбільш відомі та доволі популярні в побутовому використанні бензинові генератори.

Переваги бензинових генераторів для дому

невеликий рівень шуму;

невисока вартість;

за низьких температур запустити бензиновий генератор легше, аніж дизельний.

Недоліки бензинового генератора

нездатність працювати довгий час без перерви;

через високу вартість бензину кожен кіловат виходить відносно дорого. Особливо у наш час.

Хорошою альтернативо є дизельні генератори. Існують мобільні, з повітряним охолодженням, і стаціонарні, які потребують рідинного охолодження.

Переваги дизельного генератора

двигун добре переносить великі навантаження;

може працювати довгий час без перерви;

економічно менш затратні.

Недоліки дизельного генератора

високий рівень шуму;

громіздкість;

висока ціна.

Як вибрати генератор для дому

Якщо у вашій оселі є невелика кількість побутових пристроїв, вистачить бензинового (3-кіловатного генератора). Для будинку, в якому багато пристроїв і побутової техніки, краще вибрати бензинову або двопаливну модель до 5 кВт.

Для невеликого магазину або будівельного майданчику підійде бензиновий або дизельний агрегат потужністю до 7-8 кВт. На великому будівництві або виробництві знадобиться дизельний генератор потужністю 10 кВт та вище.

Скільки коштують генератори для дому

Найдешевший бензиновий генератор можна знайти за 10-12 тис. грн. Однак ціна на безшумний бензиновий генератор може сягати до 130 тис. грн. Середня вартість такого генератора варіюється на ринку від 18 до 40 тис. грн.

Найдешевший дизельний генератор обійдеться вам у 50 тис. грн. Ціна на найпопулярніші моделі в Україні на дизельний генератор варіюється від 60 до 85 тис. грн.

Найдорожчий дизельний генератор йде з номінальною потужністю в 10 кВт, тому ціна на такий генератор відносно висока – 177 тис. грн.

Як встановити і запустити генератор для дому

Існує кілька способів запуску генератора:

ручний стартер;

електричний стартер;

автозапуск.

При використанні ручного запуску потрібно потягнути за тросик стартера. Це може викликати ускладнення за використання дизельного генератора в холодних умовах, а також потребує фізичних зусиль.

Однак сучасні моделі заводяться доволі легко.