Жовтень, 11 в 9:14

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у Київській області запровадили графіки віялових відключень електроенергії. У регіоні є певний дефіцит енергопотужності.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

До графіка аварійних відключень увійшла значна частина промислових та побутових споживачів Києва та області.

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– Задля того, щоб збалансувати енергосистему і покрити наявний дефіцит потужності на вимогу НЕК Укренерго компанія буде вимушена на декілька годин відключити світло у інших клієнтів, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Із детальним графіком віялових відключень на Київщині можна ознайомитися за посиланням.

Графік аварійного відключення у Києві (із зазначенням районів і вулиць) – за посиланням.

Джерело: ДТЕК