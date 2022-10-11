Оприлюднено графік аварійних відключень світла у Києві та області
Фото: Pixabay
Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у Київській області запровадили графіки віялових відключень електроенергії. У регіоні є певний дефіцит енергопотужності.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
До графіка аварійних відключень увійшла значна частина промислових та побутових споживачів Києва та області.
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– Задля того, щоб збалансувати енергосистему і покрити наявний дефіцит потужності на вимогу НЕК Укренерго компанія буде вимушена на декілька годин відключити світло у інших клієнтів, – йдеться у повідомленні ДТЕК.
Із детальним графіком віялових відключень на Київщині можна ознайомитися за посиланням.
Графік аварійного відключення у Києві (із зазначенням районів і вулиць) – за посиланням.
Джерело: ДТЕК