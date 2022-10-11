Жовтень, 11 в 11:33

Фахівці Державної прикордонної служби України розповіли, як підготуватися до поїздки і як швидко пройти перевірки на кордоні.

– Коли ми готуємося до подорожі, збираємо документи, пакуємо валізи тощо, зазвичай виникає чимало запитань щодо перетину кордону, – йдеться у повідомленні.

Наприклад, як перетинати кордон на автомобілі з дитиною або твариною, скільки валюти з собою можна брати, які є карантинні обмеження та інше.

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Зазначається, що Державна прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні питань, але не всі вони належать до її компетенції.

– Тому, якщо громадянин звернеться за роз’ясненнями до Держприкордонслужби, прикордонники зможуть надати консультацію тільки в межах своєї сфери, – підкреслюють фахівці.

І відзначають, що існує низка інших служб, які займаються перетином кордону. Тому громадянам, які вирішили перетнути кордон, потрібно розуміти, де саме шукати інформацію щодо їхньої конкретної ситуації.

Де шукати інформацію щодо перетину кордону: