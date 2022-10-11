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Факти / Україна / Суспільство

Перетин кордону: хто за що відповідає в пункті пропуску

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
перетин кордону
Фото: Depositphotos

Фахівці Державної прикордонної служби України розповіли, як підготуватися до поїздки і як швидко пройти перевірки на кордоні.

– Коли ми готуємося до подорожі, збираємо документи, пакуємо валізи тощо, зазвичай виникає чимало запитань щодо перетину кордону, – йдеться у повідомленні.

Наприклад, як перетинати кордон на автомобілі з дитиною або твариною, скільки валюти з собою можна брати, які є карантинні обмеження та інше.

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Зазначається, що Державна прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні питань, але не всі вони належать до її компетенції.

– Тому, якщо громадянин звернеться за роз’ясненнями до Держприкордонслужби, прикордонники зможуть надати консультацію тільки в межах своєї сфери, – підкреслюють фахівці.

І відзначають, що існує низка інших служб, які займаються перетином кордону. Тому громадянам, які вирішили перетнути кордон, потрібно розуміти, де саме шукати інформацію щодо їхньої конкретної ситуації.

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Де шукати інформацію щодо перетину кордону:

  • Державна прикордонна служба в пунктах пропуску здійснює контроль щодо осіб та документів, з цими питаннями звертайтеся до служби довіри ДПСУ;
  • також актуальну інформацію про перетин кордону ви можете знайти в чат-боті ДПСУ за тегом dovirabot;
  • Державна митна служба здійснює контроль щодо автомобілів і вантажів. Таку інформацію знайдете за цим посиланням;
  • щодо правил перевезення тварин можна дізнатися у Держпродспоживслужбі;
  • отримати інформацію про карантинні вимоги, які діють в пунктах пропуску, можна в Міністерстві охорони здоров’я;
  • дізнатися про правила в’їзду в іноземну державу можна в Міністерстві закордонних справ;
  • плануючи поїздку, ви можете також використовувати систему ДРУГ, де є важлива інформація про умови перетину кордону країн, які ви плануєте відвідати. А в разі виникнення надзвичайної ситуації за кордоном – використовуйте її, щоб отримати від МЗС допомогу або інструкції, як далі діяти.

Джерело: Держприкордонслужба
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