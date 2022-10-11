Перетин кордону: хто за що відповідає в пункті пропуску
Фахівці Державної прикордонної служби України розповіли, як підготуватися до поїздки і як швидко пройти перевірки на кордоні.
– Коли ми готуємося до подорожі, збираємо документи, пакуємо валізи тощо, зазвичай виникає чимало запитань щодо перетину кордону, – йдеться у повідомленні.
Наприклад, як перетинати кордон на автомобілі з дитиною або твариною, скільки валюти з собою можна брати, які є карантинні обмеження та інше.
Зазначається, що Державна прикордонна служба щодня отримує ці та ще сотні питань, але не всі вони належать до її компетенції.
– Тому, якщо громадянин звернеться за роз’ясненнями до Держприкордонслужби, прикордонники зможуть надати консультацію тільки в межах своєї сфери, – підкреслюють фахівці.
І відзначають, що існує низка інших служб, які займаються перетином кордону. Тому громадянам, які вирішили перетнути кордон, потрібно розуміти, де саме шукати інформацію щодо їхньої конкретної ситуації.
Де шукати інформацію щодо перетину кордону:
- Державна прикордонна служба в пунктах пропуску здійснює контроль щодо осіб та документів, з цими питаннями звертайтеся до служби довіри ДПСУ;
- також актуальну інформацію про перетин кордону ви можете знайти в чат-боті ДПСУ за тегом dovirabot;
- Державна митна служба здійснює контроль щодо автомобілів і вантажів. Таку інформацію знайдете за цим посиланням;
- щодо правил перевезення тварин можна дізнатися у Держпродспоживслужбі;
- отримати інформацію про карантинні вимоги, які діють в пунктах пропуску, можна в Міністерстві охорони здоров’я;
- дізнатися про правила в’їзду в іноземну державу можна в Міністерстві закордонних справ;
- плануючи поїздку, ви можете також використовувати систему ДРУГ, де є важлива інформація про умови перетину кордону країн, які ви плануєте відвідати. А в разі виникнення надзвичайної ситуації за кордоном – використовуйте її, щоб отримати від МЗС допомогу або інструкції, як далі діяти.