Жовтень, 11 в 19:50

Протягом двох останніх днів ворог намагається атакувати об’єкти критичної інфраструктури нашої держави. Саме тому в українців має бути план дій на випадок аварійної ситуації.

Факти ICTV підготували поради, що робити у разі відключення газу.

Як підготуватися до можливої відсутності газу:

Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.

Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.

Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.

Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Як діяти, якщо сталася аварійна ситуація у газовій мережі:

Перекрийте газовий вентиль у своєму будинку, допоможіть це зробити сусідам літнього віку.

Для приготування їжі в дворах використовуйте мангали, печі, буржуйки.

Категорично заборонене опалення квартир дров’яними котлами/буржуйками.

Зазначимо, що сьогодні в деяких районах Києва є проблеми з електрикою. Зокрема, відключення світла спостерігається у Дарницькому, Оболонському, Подільському районах столиці.

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За розпорядженням Укренерго, у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання.