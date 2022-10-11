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Факти / Україна / Суспільство

Що робити, якщо зник газ, та як підготуватись до аварійної ситуації

Валентина Чорна, редакторка стрічки
газ
Фото: Pixabay

Протягом двох останніх днів ворог намагається атакувати об’єкти критичної інфраструктури нашої держави. Саме тому в українців має бути план дій на випадок аварійної ситуації.

Факти ICTV підготували поради, що робити у разі відключення газу.

Як підготуватися до можливої відсутності газу:

  • Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
  • Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.
  • Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.
  • Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Як діяти, якщо сталася аварійна ситуація у газовій мережі:

  • Перекрийте газовий вентиль у своєму будинку, допоможіть це зробити сусідам літнього віку.
  • Для приготування їжі в дворах використовуйте мангали, печі, буржуйки.
  • Категорично заборонене опалення квартир дров’яними котлами/буржуйками.

Зазначимо, що сьогодні в деяких районах Києва є проблеми з електрикою. Зокрема, відключення світла спостерігається у Дарницькому, Оболонському, Подільському районах столиці.

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