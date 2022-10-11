Що робити, якщо зник газ, та як підготуватись до аварійної ситуації
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Протягом двох останніх днів ворог намагається атакувати об’єкти критичної інфраструктури нашої держави. Саме тому в українців має бути план дій на випадок аварійної ситуації.
Факти ICTV підготували поради, що робити у разі відключення газу.
Як підготуватися до можливої відсутності газу:
- Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
- Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.
- Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.
- Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.
Як діяти, якщо сталася аварійна ситуація у газовій мережі:
- Перекрийте газовий вентиль у своєму будинку, допоможіть це зробити сусідам літнього віку.
- Для приготування їжі в дворах використовуйте мангали, печі, буржуйки.
- Категорично заборонене опалення квартир дров’яними котлами/буржуйками.
Зазначимо, що сьогодні в деяких районах Києва є проблеми з електрикою. Зокрема, відключення світла спостерігається у Дарницькому, Оболонському, Подільському районах столиці.
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За розпорядженням Укренерго, у столиці та області застосовують графіки обмеження електропостачання.