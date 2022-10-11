В Україну повернулися ще 37 дітей, депортованих до РФ

Жовтень, 11 в 14:34

Ще 37 українських дітей, депортованих окупантами до РФ, повернулися додому до своїх рідних.

Всі вони з Харківської області. Наприкінці серпня малих відібрали у батьків і примусово вивезли до російського селища Кабардинка (біля Геленджика).

Зараз діти зі своїми родинами знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для ВПО – у селах Білки та Горінчово.

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– Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи, – наголошують у Мінреінтеграції.

Тепер вони у повній безпеці, в комфортних умовах та забезпечені усім необхідним.

У Мінреінтеграції закликали усіх, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до Росії, телефонувати до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

З початку повномасштабного вторгнення до РФ було незаконно вивезено щонайменше 557 тис. українських дітей. 11 вересня до України з Росії повернулася 31 дитина.

Фото: Мінреінтеграції