Жовтень, 11 в 18:53

Після масованого ракетного обстрілу по Україні багато населених пунктів на деякий час залишилися без електроенергії.

Росія вдарила по енергетичних об’єктах та залишила сотні тисяч людей без світла, води та зв’язку.

Тому українці зараз замислюються про купівлю генераторів.

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Як вибрати дизельний генератор і на що звернути увагу насамперед – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Дизельні генератори мають сильну потужність, стабільно працюють, вони економічні та досить витривалі.

Час роботи генератора залежить від того, який обсяг бака з паливом в агрегаті.

Чим відрізняються дизельні генератори

Генератори відрізняються кількістю фаз. Існують однофазні генератори (їх використовують у маленьких будинках) та трифазні. Якщо у вас є прилади, які працюють від 380 В, то вам потрібно купувати трифазний.

Синхронний та асинхронний. Їх вирізняють технічні характеристики. Надійними вважають синхронні генератори, адже їхня напруга більш стабільна.

Типи охолодження. Повітряне охолодження має сильну потужність. А ось генератори з рідинним типом охолодження вирізняються своєю сильною потужністю. Проте їх рідко використовують у житлових будинках.

Також генератори відрізняються режимами роботи.

Як вибрати дизельний генератор

Насамперед зверніть увагу на його потужність. Розрахуйте сумарну потужність усіх електроприладів, якими користуєтеся.

Якщо ви не хочете витрачати великі суми, купувати генератори з великим запасом потужності не потрібно.

Генератор з потужністю 5 кВт добре підійде вам у разі відключення світла. Він недорогий і цілком підходить для великих та маленьких приватних будинків;

Генератор у 10 кВт найчастіше купують будівельні бригади, власники маленьких бізнесів за містом чи великих будинків. Якщо у вас є господарські будівлі, то такий генератор буде оптимальним рішенням;

Генератор з потужністю 15-35 кВт дуже сильний і може виробляти багато електроенергії за короткий час. Купують його для невеликих підприємств: магазинів, аптек, ресторанів, кафе тощо;

Великий пристрій в 50-100 кВт використовують найчастіше як автономне джерело енергії у сфері промисловості.

Також при купівлі генератора необхідно врахувати тип запуску. Існує ручний та електростартер. Найпопулярніший варіант – генератор, який обладнаний системою АВР.

Він працює одразу після того, як електроенергію припиняють подавати. Ціни на дизельні генератори в Україні залежать від їхньої потужності.

Найдешевші можна придбати за 60-75 тис. грн. Найпотужніші та найдорожчі коштуватимуть 2-2,5 млн грн.

Вибирайте той генератор, який підходить вам за технічними характеристиками: за потужністю, величиною паливного бака, часом роботи і т.д.