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Коли в Україні розпочнуться осінні канікули 2022: скільки триватимуть та дата

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Коли в Україні розпочнуться осінні канікули 2022: скільки триватимуть та дата
Фото: Depositphotos

Найулюбленіший період школярів – канікули. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2022 році та скільки триватиме відпочинок – читайте в нашому матеріалі.

Осінні канікули 2022 – дата

Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

Зараз дивляться

Загалом освітні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року, але у 2022 році осінні канікули триватимуть з 24 до 30 жовтня.

Крім того, школярі матимуть вихідний 14 жовтня у День захисників і захисниць України.

Канікули в Україні 2022-2023

Загальний план канікул у 2022-2023 роках такий:

  • осінні – від 24 жовтня до 30 жовтня 2022 року;
  • зимові – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року;
  • весняні – від 17 березня до 2 квітня 2023 року;
  • літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.

Крім того, українські школярі матимуть і кілька вихідних, що випадають на будні дні. Діти відпочиватимуть:

  • з 6 до 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • з 1 до 4 травня – День праці, Великдень;
  • з 8 до 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги.
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