Жовтень, 12 в 14:11

В Україні восьмий місяць триває повномасштабна війна. В охоплених бойовими діями регіонах люди вже усвідомили, наскільки важливо зібрати вдома резерв води та базових продуктів.

Мінімальний набір потрібно скласти із розрахунку на кожного члена родини.

Факти ICTV поспілкувалися з адвокаткою здоров’я Даркою Озерною і дізналися, які продукти бажано мати у запасі на випадок довгого перебування в укритті чи облозі.

Зараз дивляться

Перше, що слід усвідомити, – війна не закінчиться завтра. І якщо є ризик опинитися в окупації чи облозі, все ж таки найкраще, що ви можете зробити, – втекти на більш безпечну територію.

– Якщо ви потрапите під окупацію, то брак продуктів не буде таким критичним, як загроза знущань чи смерті від ворога. Коли ми розуміємо, що не буде світла, газу чи води, то нам треба думати не про те, яким генератором електроенергії запастися, щоб на ньому протягнути зиму, а думати, як звідти вибратися, – наголошує Дарка Озерна.

Але у ситуації, коли все ж таки ви лишаєтеся у своєму населеному пункті й можливі перебої зі світлом та логістикою, то таки варто, насамперед, запастися всіма складними вуглеводами, тобто крупами.

– Білий рис, гречка, пшоно, кукурудза, вівсянка – добре підійдуть як запасні вуглеводи. Також варто запастися рибними консервами. Наприклад, сардинами, тунцем у власному соку. Запасаємося добре висушеними горіхами, соняшниковим насінням, арахісом. Також бажано заготовити різні види бобових – квасолю, сочевицю. Квасолю можна заморозити, – каже Дарка.

Також варто зробити запаси олії. Якщо бюджет дозволяє, то краще запастися різними видами олій.

Варто мати заготовлені супи в пакетиках, пластівці, які легко готувати. А ще – хлібці, печиво з різним смаком, сухофрукти, згущене молоко. Також варто зробити запаси води. З розрахунку – 3 л на людину. В пригоді також стануть і вітаміни.

– Я собі купила протеїн для спортсменів, різні вітаміни групи В, адреналін в ампулах для того, щоб у разі чого приводити когось до тями. І ще купила вітамін С у таблетках. Він коштує дешево. Це такий вітамін, який міститься в садовині й городині, і його може не бути, якщо заблокують поставки цих продуктів.

У Києві на початку березня не було ані моркви, ані буряка, ані капусти. І потім їх можна було купувати десь на ятках на вулиці. З овочами була проблема. Тож треба запасатися вітаміном С, бо у разі його нестачі буде ламкість судин, можуть кровити ясна, легко утворюватимуться синці, погано заживатимуть рани. Також важливо мати вітамін D. Лікарі радять вживати його навіть з профілактичною метою, – розповіла Дарка Озерна.

Роблячи запас продуктів, варто дотримуватися простих правил. Насамперед під час купівлі звертайте увагу на дати. Пакування має бути герметично закрите. Беріть продукти, які можна довго зберігати за кімнатної температури, без холодильника.

Подумайте про продукти, з яких можна зробити страви без електрики та газу. Врахуйте уподобання усіх членів родини. Крім цього, завжди майте запаси цукру, шоколаду чи меду. Ці продукти довго не псуються. Мед має високу калорійність та лікувальні властивості.

Також можна купити галетне печиво – воно довго зберігається і його можна використовувати замість хліба. Не забувайте про чай і каву. А ще можна запастися салом. Воно калорійне і довго зберігається.