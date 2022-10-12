Жовтень, 12 в 14:54

З 24 лютого Фонд Вадима Новинського відправив більше 40 тис. продуктових наборів жителям населених пунктів України, які постраждали від бойових дій та розташовані у прифронтовій зоні.

Продукти також отримали біженці та ВПО.

Гуманітарний проєкт реалізується разом з Українською Православною Церквою, йдеться у повідомленні Фонду.

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Серед одержувачів гуманітарної допомоги — жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської областей і міст Київської області, які постраждали від тимчасової окупації.

А саме – малозабезпечені сім’ї з дітьми, самотні люди літнього віку, особи з інвалідністю І-ІІ груп, громадяни, які здійснюють догляд за недієздатними особами.

УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тис. продуктових наборів жителям України / 2 фотографии

– Сьогодні дуже багато людей відчувають гостру потребу в продуктах харчування та засобах гігієни, тому ми постійно розширюємо обсяги допомоги тим, хто щодня виживає під обстрілами, і тим, хто був змушений покинути свою домівку, роботу, звичне життя та стати біженцем. Ми поступово набираємо темп, і вже зараз за доручення Вадима Новинського наш штаб гуманітарної допомоги щодня формує 5 тон продуктових наборів та 500 наборів засобів гігієни, – каже директор фонду Дмитро Сергєєв.

Сергєєв додав, що за допомогою транспортних партнерів Нової Пошти та Укрпошти, та за рахунок транспорту Фонду, гуманітарні набори оперативно потрапляють до адресатів.

– Багато наборів розподіляється через парафії УПЦ по всій Україні, – додав Сергєєв.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Фондом Вадима Новинського разом з УПЦ також реалізується один з найбільших в Україні проєктів по забезпеченню громад, постраждалих від бойових дій, спеціалізованого медичного транспорту.

Вже передано 101 автівку швидкої допомоги в різні регіони країни.

З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 900 млн грн.