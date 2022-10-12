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Факти / Україна / Суспільство

УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тис. продуктових наборів жителям України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тис. продуктових наборів жителям України

З 24 лютого Фонд Вадима Новинського відправив більше 40 тис. продуктових наборів жителям населених пунктів України, які постраждали від бойових дій та розташовані у прифронтовій зоні.

Продукти також отримали біженці та ВПО.

Гуманітарний проєкт реалізується разом з Українською Православною Церквою, йдеться у повідомленні Фонду.

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Серед одержувачів гуманітарної допомоги — жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської областей і міст Київської області, які постраждали від тимчасової окупації.

А саме – малозабезпечені сім’ї з дітьми, самотні люди літнього віку, особи з інвалідністю І-ІІ груп, громадяни, які здійснюють догляд за недієздатними особами.

УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тис. продуктових наборів жителям України / 2 фотографии

– Сьогодні дуже багато людей відчувають гостру потребу в продуктах харчування та засобах гігієни, тому ми постійно розширюємо обсяги допомоги тим, хто щодня виживає під обстрілами, і тим, хто був змушений покинути свою домівку, роботу, звичне життя та стати біженцем.

Ми поступово набираємо темп, і вже зараз за доручення Вадима Новинського наш штаб гуманітарної допомоги щодня формує 5 тон продуктових наборів та 500 наборів засобів гігієни, – каже директор фонду Дмитро Сергєєв.

Сергєєв додав, що за допомогою транспортних партнерів Нової Пошти та Укрпошти, та за рахунок транспорту Фонду, гуманітарні набори оперативно потрапляють до адресатів.

– Багато наборів розподіляється через парафії УПЦ по всій Україні, – додав Сергєєв.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Фондом Вадима Новинського разом з УПЦ також реалізується один з найбільших в Україні проєктів по забезпеченню громад, постраждалих від бойових дій, спеціалізованого медичного транспорту.

Вже передано 101 автівку швидкої допомоги в різні регіони країни.

З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 900 млн грн.

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