УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тис. продуктових наборів жителям України
З 24 лютого Фонд Вадима Новинського відправив більше 40 тис. продуктових наборів жителям населених пунктів України, які постраждали від бойових дій та розташовані у прифронтовій зоні.
Продукти також отримали біженці та ВПО.
Гуманітарний проєкт реалізується разом з Українською Православною Церквою, йдеться у повідомленні Фонду.
Серед одержувачів гуманітарної допомоги — жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської областей і міст Київської області, які постраждали від тимчасової окупації.
А саме – малозабезпечені сім’ї з дітьми, самотні люди літнього віку, особи з інвалідністю І-ІІ груп, громадяни, які здійснюють догляд за недієздатними особами.
– Сьогодні дуже багато людей відчувають гостру потребу в продуктах харчування та засобах гігієни, тому ми постійно розширюємо обсяги допомоги тим, хто щодня виживає під обстрілами, і тим, хто був змушений покинути свою домівку, роботу, звичне життя та стати біженцем.
Ми поступово набираємо темп, і вже зараз за доручення Вадима Новинського наш штаб гуманітарної допомоги щодня формує 5 тон продуктових наборів та 500 наборів засобів гігієни, – каже директор фонду Дмитро Сергєєв.
Сергєєв додав, що за допомогою транспортних партнерів Нової Пошти та Укрпошти, та за рахунок транспорту Фонду, гуманітарні набори оперативно потрапляють до адресатів.
– Багато наборів розподіляється через парафії УПЦ по всій Україні, – додав Сергєєв.
Як раніше повідомляли ЗМІ, Фондом Вадима Новинського разом з УПЦ також реалізується один з найбільших в Україні проєктів по забезпеченню громад, постраждалих від бойових дій, спеціалізованого медичного транспорту.
Вже передано 101 автівку швидкої допомоги в різні регіони країни.
З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 900 млн грн.