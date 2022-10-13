Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у компаніях, які пов’язані з РФ та Білоруссю – Підласа

Жовтень, 13 в 16:58

12 жовтня 2022 року Кабмін ухвалив рішення про заборону здійснення публічних закупівель у компаніях, які пов’язані з РФ, Білоруссю та резидентами цих країн.

Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Як відомо, у серпні 2022 року Верховна Рада України делегувала Кабміну право визначати особливості здійснення публічних закупівель на час дії правового режиму воєнного стану.

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Відповідні зміни були внесені до закону України Про публічні закупівлі.

– В системі закупівель працюють понад 35 тис. державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари і послуги. На жаль, не всі звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю. За оцінками аналітиків проекту YouControl, протягом березня-липня 2022 року компанії, які мають у своїй структурі власності учасників чи бенефіціарів із Росії та Білорусі стали переможцями тендерів на суму 151 млн грн, – розповіла Роксолана Підласа.

Підласа наголосила, що відтепер державним замовникам буде заборонено здійснювати закупівлі у постачальників, які пов’язані з РФ чи Білорусією.

Зокрема мова йде про державні компанії, юридичних та фізичних осіб, які зареєстровані у Росії та Білорусі, а також про юридичних осіб, де кінцевими бенефіціарними власниками є резиденти цих країн.

Крім того, також забороняється закупівля товарів, які походять з Росії і Білорусії.

Підласа наголосила, що жодна українська гривня не повинна бути використана для фінансування російської агресії проти України.

Фото: Роксолана Підласа