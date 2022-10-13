З Херсона примусово вивезли 170 українських дітей – Генштаб ЗСУ

Жовтень, 13 в 18:36

Росіяни продовжують примусово вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, з початку жовтня, за наявною інформацією, з Херсона вивезли близько 170 дітей.

За даними Генерального штабу ЗСУ, представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни в України. Зокрема, у виправній колонії №16 у Салаваті завербували 385 в’язнів протягом 11-12 жовтня.