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Факти / Україна / Суспільство

З Херсона примусово вивезли 170 українських дітей – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Херсон
Фото: Міноборони

Росіяни продовжують примусово вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зокрема, з початку жовтня, за наявною інформацією, з Херсона вивезли близько 170 дітей.

За даними Генерального штабу ЗСУ, представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни в України. Зокрема, у виправній колонії №16 у Салаваті завербували 385 в’язнів протягом 11-12 жовтня.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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