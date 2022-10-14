Жовтень, 14 в 18:44

В Україні люди зі встановленими тяжкими розладами належать до першої групи інвалідності. Такі люди повністю залежать від інших і потребують постійної допомоги.

Список пільг для осіб з інвалідністю першої групи дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Пільги для осіб з інвалідністю 1 групи: купівля ліків

Знижку на ліки одержують люди першої групи інвалідності.

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знижку в 50% надають на ті рецепти, які видає лікар після лікування;

також знижка діє у тому випадку, коли необхідно забезпечити особу з інвалідністю необхідними реабілітаційними виробами. Наприклад, протезами.

Вони також можуть отримати пільги щодо житлових умов.

Такі люди можуть покращити житлові умови або отримати житлову нерухомість, земельну ділянку.

Пільги на транспорт

Перша група може безкоштовно скористатися проїздом поїздом (раз на 12 місяців, в один і інший бік).

Особа, яка супроводжує, може раз на 12 місяців теж поїхати поїздом зі знижкою в 50%.

Можна також скористатися безкоштовним проїздом (це стосується міського транспорту). Для цього потрібно:

оформити картку Киянина в Ощадбанку;

звернутися до Управління праці та соцзахисту;

активувати пільги на карті;

працівник управління повідомить, коли необхідно підійти та активувати картку на станції метрополітену.

Виплати від держави

Інваліди першої групи з дитинства, які втратили працездатність, можуть отримувати державну соціальну допомогу (прожитковий мінімум).

Пенсію з інвалідності отримують лише тоді, коли людина має трудовий стаж до 10 років.

Якщо людина не проходить за цими двома пунктами, то вона може отримувати допомогу від держави (також прожитковий мінімум).

Додаткові пільги для осіб з інвалідністю 1 групи

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, згідно із Законом України Про правовий режим військового стану, таких людей та супроводжуючих на кордонах пропускають позачергово.

Для цього потрібно мати довідку, яка підтверджує статус інваліда.

На кордоні пріоритетними будуть ті люди, які пішки його перетинають (або в авто, де немає сторонніх людей).