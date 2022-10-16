Жовтень, 15 в 21:56

Якщо ви евакуювались з тимчасово окупованих територій, то можете скористатись державними послугами в електронному варіанті чи фізично, щоб знайти житло.

В Мінреінтеграції розповіли, що державою створені та діють сервіси пошуку безкоштовного житла Прихисток і Допомагай, за допомогою яких можна знайти житло у відповідному населеному пункті.

З недавніх пір у програмі Прихисток зняли вікові обмеження, тому тепер дати житло для ВПО може будь-який громадянин.

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Також з 1 жовтня розширено перелік осіб, які можуть отримати компенсацію. Вказане право матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОПи, релігійні організації й інші.

– Розмір компенсації складає 900 грн за кожну особу. При нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід, – пояснили в міністерстві.

У Мінреінтеграції розповіли, що за обставин, коли у людини у паспорті немає відмітки про реєстрацію місця проживання у зоні бойових дій чи тимчасово окупованих територій, звідки особа переміщується, можна надати інші документи, що підтверджують факт вашого проживання там, а саме:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудову книжку із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь;

довідку з місця навчання;

рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи тощо.

Крім того, варто отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для цього можна звернутись до:

органу соцзахисту населення,

уповноваженої особи у громаді (гуманітарному штабі, МКП),

центру надання адміністративних послуг у місці тимчасового перебування,

або подайте заявку через портал чи мобільний застосунок Дія.

– Це дозволить подати заявку на отримання щомісячної грошової допомоги від держави: для осіб з інвалідністю та дітей – 5 тис. грн, а для інших осіб – 2 тис. грн, – повідомили у міністерстві.

Гуманітарна допомога

Для отримання гуманітарної підтримки та речей першої потреби можна звернутись до порталів єДопомога та Співдія, де можна залишити запит і найближчим часом будуть надані необхідні речі та продукти харчування.

Водночас в Україні діє представництво міжнародної благодійної організації Карітас Україна.

Консультації з приводу отримання допомоги надаються за телефоном: +38(067)574-91-90.

В інший спосіб гуманітарну допомогу можна отримати за участі Міністерства з питань реінтеграції:

Цілодобова гаряча лінія з кризових питань: 15-48 ,

, Офіс Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813-62-39 ,

, Чат-бот Міністерства по евакуації та гуманітарній допомозі.

Хто має першочергове право на забезпечення прихистком і допомогою?

Першочергове право надається

багатодітним сім’ям,

сім’ям з дітьми,

вагітним жінкам,

особам, які втратили працездатність, особи пенсійного віку,

українці, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Як знайти роботу для ВПО?

Знайти роботу для ВПО допоможуть центри зайнятості. Звернутися за консультацією можна за телефоном гарячої лінії Державної служби зайнятості України: 0 800 337 020 та через чат-бот у Telegram.

У Мінреінтеграції нагадали, що роботодавці отримають 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.

У міністерстві додали, що заяву про призначення компенсації слід подавати не раніше ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця. Заяви приймаються у електронній формі – через портал Дія; паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.