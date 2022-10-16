В Укренерго розповіли, на скільки українці зменшили споживання електроенергії
Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами.
Як повідомили в компанії Укренерго, жителі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.
Найсвідомішими стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.
– Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Енергетики пояснюють, обмежуючи споживання електроенергії, не варто сидіти в темряві.
Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях, а також розповісти про ощадливе споживання своїм рідним, друзям та сусідам.
– Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії: ви бережете “поранену” обстрілами енергосистему від перенавантаження; ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії; ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня серйозних пошкоджень зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури у Київській області.
Після обстрілів Укренерго попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень.