Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

В Укренерго розповіли, на скільки українці зменшили споживання електроенергії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
В Укренерго розповіли, на скільки українці зменшили споживання електроенергії
Фото: Depositphotos

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами.

Як повідомили в компанії Укренерго, жителі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

Найсвідомішими стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.

Зараз дивляться

– Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики пояснюють, обмежуючи споживання електроенергії, не варто сидіти в темряві.

Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях, а також розповісти про ощадливе споживання своїм рідним, друзям та сусідам.

– Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії: ви бережете “поранену” обстрілами енергосистему від перенавантаження; ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії; ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня серйозних пошкоджень зазнав об’єкт енергетичної інфраструктури у Київській області.

Після обстрілів Укренерго попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Читайте
Скуповують генератори та ліхтарі: британці готуються до ймовірних відключень електрики

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка