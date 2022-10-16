Жовтень, 16 в 14:51

Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами.

Як повідомили в компанії Укренерго, жителі Києва та області разом зменшили споживання на 7%.

Найсвідомішими стали мешканці Чернігівської області, їх результат – майже 20%.

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– Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії. Ми щиро дякуємо споживачам за кожен не спожитий ввечері кіловат електроенергії та за кожну вимкнену лампочку або електроприлад, – йдеться у повідомленні Укренерго.