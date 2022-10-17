85% українців планують повернутися додому – опитування

Жовтень, 17 в 14:36

Більшість українців (85%), які змушені були залишити місце постійного проживання через війну, планують повернутися додому. Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 8-9 жовтня.

Водночас лише 21% зробить це найближчим часом, 19% опитаних трохи почекають і 45% респондентів повернуться лише після закінчення війни.

Взагалі не планують повертатися додому лише 6% опитаних українців.

Зараз дивляться

Соціологи наголошують, що у порівнянні з липнем стало більше тих, хто планує повертатися негайно, і менше – тих, хто повернеться після війни чи не повернеться.

Окрім того, за даними опитування, станом на зараз дещо зросла кількість респондентів, які змушені залишити домівки з 24 лютого. Це відбувається за рахунок внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

Cоціологічна група Рейтинг 8-9 жовтня провела чергове загальнонаціональне опитування в рамках 18-ї хвилі проєкту Україна в умовах війни.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.