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Факти / Україна / Суспільство

Центр Києва у диму та перекритий рух транспорту: наслідки вибухів у столиці

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Атака дронів Київ

У результаті ранкового обстрілу російськими військовими у центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Внаслідок ворожих обстрілів увесь центр Києва у диму. На місці події працюють рятувальники, поліція та швидка допомога.

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– Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Будьмо свідомими і дбаймо про власну безпеку! Разом вистоїмо! – написав Кличко.

Після атаки Києва дронами 17 жовтня у столиці сталося чотири вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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