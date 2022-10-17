Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Маємо думати трішки наперед: чому не можна публікувати фото збитих БПЛА

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Маємо думати трішки наперед: чому не можна публікувати фото збитих БПЛА
Фото: Getty Images

У Міноборони закликають громадян не викладати у соціальні мережі фотографії уламків дронів, на яких видно бортовий номер безпілотника.

Як повідомила заступниця міністра Ганна Маляр, з цієї інформації росіяни можуть отримати важливий для них висновок – чи долетів певний апарат до цілі.

Вона зауважила, що після чергової атаки України іранськими дронами-камікадзе деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих Shahed-136.

Зараз дивляться

— Нібито, нічого страшного немає — ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед, — написала вона.

Маляр також пояснила, що ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Вона наголосила, що слід притримуватися старого правила та не робити на фото прив’язки до місцевості, щоб не було зрозуміло, де саме було збито дрон.

Вона закликала уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації.

Маляр зауважила, що деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери Shahed-136.

Сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

Читайте
Новий удар РФ по Києву: що відомо про атаку іранськими дронами та реакція світу

Джерело: Міноборони
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка