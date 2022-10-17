Маємо думати трішки наперед: чому не можна публікувати фото збитих БПЛА

Жовтень, 17 в 18:27

У Міноборони закликають громадян не викладати у соціальні мережі фотографії уламків дронів, на яких видно бортовий номер безпілотника.

Як повідомила заступниця міністра Ганна Маляр, з цієї інформації росіяни можуть отримати важливий для них висновок – чи долетів певний апарат до цілі.

Вона зауважила, що після чергової атаки України іранськими дронами-камікадзе деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих Shahed-136.

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— Нібито, нічого страшного немає — ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед, — написала вона.

Маляр також пояснила, що ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Вона наголосила, що слід притримуватися старого правила та не робити на фото прив’язки до місцевості, щоб не було зрозуміло, де саме було збито дрон.

Вона закликала уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації.

Маляр зауважила, що деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери Shahed-136.

Сьогодні з самого ранку по Києву Росія завдала п’яти ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.