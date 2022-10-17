Росіяни обстріляли ЗАЕС: відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею
В результаті ранкового обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.
Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території.
Внаслідок обстрілу відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
– У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів, – повідомили в Енергоатомі.
В Енергоатомі додали, що рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.
– Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу, – зазначили в Енергоатомі.
Сьогодні під ранок у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Окупанти випустили по місту ракети. На щастя, обійшлося без постраждалих.