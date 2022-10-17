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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни обстріляли ЗАЕС: відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Енергодар, вид на ЗАЕС
Фото: Depositphotos

В результаті ранкового обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею.

Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території.

Внаслідок обстрілу відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

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– У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів, – повідомили в Енергоатомі.

В Енергоатомі додали, що рашистські терористи змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

– Вкотре звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу, – зазначили в Енергоатомі.

Сьогодні під ранок у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Окупанти випустили по місту ракети. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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