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Факти / Україна / Суспільство

Українці частіше роблять покупки із задоволення і не дуже прагнуть до економії — соцопитування

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
покупки
Фото: Depositphotos

В рамках вісімнадцятої хвилі проекту Україна в умовах війни соціологічною групою Рейтинг було проведено чергове дослідження психологічних маркерів, зокрема, стратегії поведінки споживачів.

З’ясувалося, що найчастіше респонденти приймають рішення щодо покупки продуктів і товарів, виходячи з відповідності ціни та якості (42%). При цьому 29% керуються тим, що регулярно купують одні й ті ж товари (стратегія регулярного споживання), або через можливість купити їх дешевше (стратегія мінімізації витрат).

20% купують тому, що покупка приносить задоволення (гедоністи), 13% – купують товари найкращої якості (перфекціоністи). Лише 4% зазначили, що купують товари імпульсивно (стратегія імпульсивного споживання), 2% – через те, що товар є новинкою (споживання новинок).

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– Відповідність ціни і якості, регулярність покупки більш притаманні молодшому і середньому поколінню, які керуються раціональним підходом до витрат, – відзначають психологи.

За їхніми словами, покупка через більш низьку ціну більше властива старшому поколінню, оскільки у них частіше нижчі доходи і вони змушені економити.

Відзначається, що регулярність і мотив дешевизни переважає у жінок, відповідність ціни і якості – чоловікам.

Результати кластерного аналізу стратегії поведінки споживачів дозволили розділити споживачів на наступні групи:

  • гедоністи (38%);
  • раціоналісти (24%);
  • традиціоналісти (21%);
  • економні (19%).

На думку соціологів, в цілому, це хороші, адекватні стратегії розвинених суспільств з непоганими економічними показниками.

Джерело: Рейтинг
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