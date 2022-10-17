В Україні можуть запровадити графік аварійних відключень світла
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Внаслідок ранкової ворожої атаки на Україну пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах країни.
Про це Укренерго повідомив у своєму Telegram-каналі.
– Ремонтні бригади Укренерго працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою, – йдеться у повідомленні.
Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості запровадження графіків аварійних відключень.
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В Укренерго закликали українців дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.
Варто заощадливо використовувати електроприлади у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.