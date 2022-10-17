Сьогодні вранці на Київ здійснено атаку кількома ворожими безпілотниками. Російські окупанти знову своєю ціллю обрали житловий будинок в центрі столиці.

У квартирах перебували люди. Троє загинули. Будинок зруйновано вщент. Він не перебував на обліку як історична пам’ятка, але мав певну архітектурну та історичну цінність і був справжньою прикрасою вулиці.

Зараз дивляться

Краєзнавець, гід, а також великий шанувальник київської старовини Антон Короб розповів історію зруйнованого окупантами будинку на своїй сторінці в Facebook.

Зведений на рубежі 19-20 століть чотириповерховий будинок (можливо, спочатку він мав лише три поверхи, а четвертий добудовано пізніше, у 1900-і роки) поєднував елементи типового зразка київського цегляного стилю та цікаві дрібні ліплені неоготичні деталі.

Збудував його, як прибутковий дім, купець 1-ї гільдії – Іоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев – власник фабрики гнутих меблів та металевих виробів, що розташована була на цій же вулиці.

Фірма була заснована ще 1871 року. Станом на 1909 рік на фабриці працював 61 робітник. Свою продукцію Іоселіан Лев постачав Південно-Західній залізниці, Московсько-Києво-Воронізькій, Катерининській та іншим залізницям, управлінням пароплавів та іншим закладам.

Був у нього і магазин на Олександрівській вулиці (зараз – М.Грушевського), 61. В асортименті крамниці пропонували: “Величезний вибір всіляких ліжок: складаних та розбірних, умивальників, нічних столиків, садових меблів, залізних та цинкових ванн, оздоблених різними барвами з розкішним живописом, квітами та прикрасами ручної роботи”.

Лев був старостою однієї з синагог, що стояла неподалік.

Джерело: Антон Короб