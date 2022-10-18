Жовтень, 18 в 14:23

Компанія Укренерго оприлюднила рекомендації споживачам, як ощадливо користуватися електроприладами, аби допомогти країні відновити повноцінну роботу енергосистеми після ударів РФ.

Енергетики зауважують: коли ввечері українці не вмикають праски, обігрівачі або пральні машини, загальне споживання електороенергії в країні зменшується, відповідно – зникає потреба у віялових відключеннях світла.

Тому Укренерго склало графік енергозаощадження , який допоможе українцям орієнтуватися – який приклад і коли краще вимкнути, а також часові проміжки, коли ними рекомендовано користуватися.

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Наступна інфографіка допоможе зорієнтуватися, які прилади споживають найбільше електроенергії.

У вівторок, 18 жовтня, через ранкові удари РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

Серйозні пошкодження завдані енергетичному об’єкту у Дніпрі, також були влучання в інфраструктуру у Києві та Житомирі.

Джерело: Укренерго