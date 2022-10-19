Одеса продовжує приймати жителів Миколаївської та Херсонської областей і надавати їм допомогу – Євген Шевцов

Жовтень, 19 в 12:41

Українці з Миколаївської, Херсонської, Запорізької та інших областей продовжують приїжджати в Одесу та область – хтось їде далі на Захід та за кордон, а хтось залишається.

Одеські волонтери зустрічають переселенців, привозять їх власними автомобілями та надають всю необхідну допомогу і підтримку – від житла та харчування до психологічної допомоги.

За словами поліцейського Євгена Шевцова, який активно в останні місяці допомагає волонтерам і військовим, сьогодні переселенців в Одесу приїжджає менше, ніж в перші місяці війни.

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За словами поліцейського, через те, що нові населені пункти в Миколаївській і Херсонській області звільняються від окупантів, кількість переселенців може зрости.

– Бажання допомогти у волонтерів, бізнесменів і одеситів не зменшується, а навпаки – все більше людей хочуть допомогти і цивільним, і військовим. Бізнесмени і звичайні одесити пропонують житло, їжу, одяг і необхідні речі, – говорить Євген Шевцов.

Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та інші населені пункти, руйнуючи будинки та інфраструктуру. З розбитими вікнами, дахами і стінами без опалення та води люди не можуть пережити зиму, тим паче літні люди, особи з інвалідністю та родини з дітьми.

– Людям не потрібно піддавати своє життя і здоров’я небезпеці, тим більше волонтери та одесити готові допомогти вимушеним переселенцям. Очікуємо, що після швидшого звільнення безлічі населених пунктів Херсонської області та самого Херсона кількість переселенців збільшиться. Всім їм готові надати допомогу різні волонтерські фонди, бізнесмени та міська влада, – говорить Євген Шевцов.

За його словами, вимушені переселенці, які приїхали до Одеси також хочуть знайти роботу і бути корисними. Євген Шевцов також відзначив допомогу нашим військовим, яку продовжують збирати і передавати волонтери.