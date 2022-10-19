Жовтень, 19 в 7:05

15 серпня 2022 року Верховна Рада України продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 діб з 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.

Неабиякий шум спричинила новина, що жінкам теж потрібно обов’язково стати на військовий облік. Проте Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок.

У законопроєкті вказано, що на облік обов’язково повинні стати жінки, які мають медичні спеціальності.

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Що відомо про військовий облік для жінок-медиків – дізнавалися Факти ICTV.

Чи військовозобов’язані жінки-медики

Якщо жінка є медичним працівником та перебуває на військовому обліку, її можуть мобілізувати.

Згідно з законодавством, на військовий облік беруть жінок, які:

мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України;

придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Медична спеціальність входить до переліку, тому медсестри, а також інші медичні працівники є військовозобов’язаними.

Відповідно, жінки медичних професій, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу.

Хто саме підлягає мобілізації

До переліку спеціальностей або професій, після одержання яких жінки мають стати на військовий облік, включені медичні спеціальності:

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори;

професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

Хто не підлягає мобілізації

Військовозобов’язані жінки-медики не підлягають призову під час мобілізації, якщо вони:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців.

Крім того, жінка звільняється від мобілізації, якщо вона має на утриманні:

троє і більше дітей віком до 18 років;

до 18 років; дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

підгрупи А віком до 18 років; дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня;

повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Якщо жінка-медик самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років або зайнята постійним доглядом за особами, що цього потребують, вона теж не може бути мобілізована.

Як мобілізуватимуть

Мобілізація жінок-медиків не відрізняється від традиційної.

Спочатку українка отримає першу повістку від співробітника військкомату, у якій зазначатиметься час та день, коли необхідно прийти до центру комплектування.

Потім потрібно пройти медичну комісію, де вирішать, чи може жінка проходити військову службу.

Якщо рішення про мобілізацію буде прийнято, медик отримає мобілізаційне розпорядження.

Після цього жінка має:

з’явитися до військової частини або на збірні пункти територіального центру комплектування у зазначені строки;

взяти з собою оригінали документів, вказаних у повістці, а також, за необхідності, оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації.

Медичний працівник повинен повідомити про призив свого керівника, надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про увільнення від роботи у зв’язку із призивом на військову службу під час мобілізації.