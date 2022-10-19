У всіх маршрутках Києва можна розрахуватись за проїзд карткою або гаджетом із NFC
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Відтепер на всіх автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC.
Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації, керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
– Жодні дрони й ракети не зупинять ідею, час якої настав, – поділився новиною Петро Оленич.
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Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.
Підтвердженням роботи системи на тому чи тому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.
Як наголошують у КМДА, незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.
Джерело: КМДА, Петро Оленич