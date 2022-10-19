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У всіх маршрутках Києва можна розрахуватись за проїзд карткою або гаджетом із NFC

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У всіх маршрутках Києва можна розрахуватись за проїзд карткою або гаджетом із NFC
Фото: Pixabay

Відтепер на всіх автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC.

Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації, керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

– Жодні дрони й ракети не зупинять ідею, час якої настав, – поділився новиною Петро Оленич.

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Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Підтвердженням роботи системи на тому чи тому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Як наголошують у КМДА, незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Джерело: КМДА, Петро Оленич

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