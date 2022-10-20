Жовтень, 20 в 13:04

У четвер, 20 жовтня, по всій території України можливі відключення світла. Це стало наслідком масованих ракетних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Напередодні заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко анонсував обмеження постачання електроенергії по країні.

Він закликав мешканців усіх областей мінімізувати користування електроенергією, починаючи із 7:00 і до 23:00. За словами Тимошенка, якщо цього не зробити – слід готуватися до тимчасових відключень світла.

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Крім того, з 20 жовтня в містах обмежать використання вуличного освітлення.

У компанії Укренерго сьогодні зранку уточнили, що відключення електроенергії можливі в період із 7:00 до 22:00.

– Сьогодні з самого ранку і увесь день енергетики потребують вашої особливої допомоги. Ми маємо прожити його із дуже економним споживанням електроенергії. Постійні ракетні обстріли ворога руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення… Сьогодні з 7:00 до 22:00 в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання. Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго), – наголосили в компанії.

В Укренерго радять спостерігати за сайтами та соцмережами обленерго, щоб не пропустити інформацію про можливі відключення світла.

Факти ICTV зібрали відому наразі інформацію про графіки відключення світла в різних областях України та Києві.

Місто Київ

У Києві електрику почали вимикати ще напередодні ввечері, 19 жовтня. Для уникнення аварій світло вимикали з 23:24 до 04:00 ранку 20 жовтня.

Як наголосили в ДТЕК Київські електромережі, наразі графік стабілізаційних відключень у столиці не застосовується. Однак не виключено, що світло можуть вимкнути, якщо виникне така потреба.

В ДТЕК також розробили графік потенційних відключень електроенергії. Він буде застосовуватися лише тоді, коли в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

У ДТЕК уточнили, що інформація про потенційні відключення дуже об’ємна, і по номерах будинків буде оновлюватися поступово. Тому в компанії радять споживачам слідкувати за оновленнями на сайті та в соцмережах ДТЕК.

Відключення світла не повинні перевищувати чотири години за однією адресою. Однак цей час може і збільшуватися, якщо ситуація в енергосистемі буде складною.

– Ми робитимемо все можливе, аби стабілізаційні відключення не перевищували 4 години. Але якщо дисбаланс енергосистеми значний, цей час може збільшитись, – попередили в ДТЕК.

Зокрема, відключення можуть повторитися для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує стабілізаційні заходи. Наприклад, якщо будинок відключали від електроспоживання з 08:00 до 12:00 ранку, то повторне відключення може відбутися з 20:00 до 24:00.

У ДТЕК уточнили, що з 20 жовтня за розпорядженням Укренерго для стабілізації енергосистеми також відбуваються обмеження електропостачання для енергоємних підприємств.

Бізнес-клієнтів закликають обмежити використання освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

А мешканців Києва – споживати електроенергію помірно: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально зменшивши споживання електроенергії у пікові години – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Такі кроки допоможуть знизити необхідність відключень світла.

Київська область

У Київській області також запровадили відключення електроенергії 19 жовтня. Світло вимикали з 23:34 до 4:56.

Відключення для кожного клієнта триватиме не більше чотирьох годин. Однак вони можуть повторитися протягом доби через чотири години, якщо Укренерго не вдасться до того часу стабілізувати енергосистему.

Наприклад, якщо світло в будинку вимикатимуть із 10:00 до 14:00, то повторне відключення відбудеться з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

У ДТЕК уточнили, що наразі графік аварійних відключень на Київщині не застосовується. Він буде застосований лише в разі, якщо у державної енергокомпанії Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Поки ж запроваджено обмеження потужності по юридичних клієнтах.

На сайті ДТЕК можна знайти графік потенційних відключень електроенергії для побутових споживачів. Проте в компанії уточнили, що він наразі оновлюється. Оновлений графік обіцяють згодом розмістити на сайті.

Мешканців Київщини закликають мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00. А бізнес-клієнтів – обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Львівська область

У регіоні запровадили графік обмеження споживання електроенергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів. Їх уже поставили до відома.

З 20 по 21 жовтня 2022 року з 07:00 до 22:00 введено п’ять черг Графіку обмеження споживання електричної енергії, а також дві черги Графіку обмеження навантаження.

Щодо побутових користувачів, то наразі немає інформації про введення графіку відключень світла на Львівщині.

Харківська область

20-21 жовтня в регіоні обмежать обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів.

Запроваджувати графіки аварійних відключень для побутових споживачів поки не планують, однак закликають громадян обмежити споживання електроенергії з 7:00 до 22:00.

У метрополітені Харкова тимчасово змінили інтервали руху поїздів для зменшення навантаження на енергетичну систему. Встановлено такі інтервали:

Холодногірсько-заводська лінія – 11 хвилин;

Салтівська лінія – 13 хвилин;

Олексіївська лінія – 13 хвилин.

Вінницька область

У Вінниці та області запровадили графіки обмеження споживання електричної енергії. Вони поки стосуються лише промислових споживачів, які повинні зменшити потужність використання енергії згідно з графіком.

Обмеження діятимуть 20 та 21 жовтня з 07:00 до 22:00 години.

Для економії електрики трамваї та тролейбуси у Вінниці рухатимуться в обмеженому режимі. З 20 жовтня випуск електротранспорту в місті скоротили на 25%.

А для перевезень пасажирів залучили резервні автобуси та маршрутні таксі.

Рівненська область

Графіки обмежень споживання електричної енергії поки запроваджені лише для підприємств.

До 85 виробництв у регіоні доведені відповідні графіки. Їх закликали максимально скоротити споживання з 7:00 до 23:00.

Голови територіальних громад мають забезпечити зменшення споживання електроенергії з 7:00 до 23:00: обмежити вуличне та зовнішнє освітлення.

Для населення світло поки що не вимикають.

– Але сьогодні індикативний день! Якщо свідоме обмеження споживання електроенергії дозволить нам пройти пікові навантаження, аварійних відключень зможемо уникнути! – наголосив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Полтавська область

У регіоні вже діють тимчасові відключення світла як для підприємств, так і для побутових споживачів.

Як зазначив голова ОВА Дмитро Лунін, для населення вони поки незначні.

Для мінімізації відключень він закликав обмежити до 23:00 використання електроприладів.

У місцевому обленерго поінформували, що графік аварійного відключення світла на Полтавщині було вже застосовано з 11:36 до 11:55.

Енергетики закликають споживачів максимально зменшити сьогодні використання електроприладів з 7:00 до 22:00.

У Полтаві всі комунальні підприємства з 20 жовтня перейшли на жорсткий режим енергозбереження: споживання вирішено скоротити на 50%. Буде обмежене використання вуличного освітлення. Крім того, скоротили кількість тролейбусів на маршрутах – на 30%. До того ж вони курсували лише до 10:00 ранку

Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси, кількість яких вирішено збільшити.

Чернігівська область

Місцева влада ухвалила рішення про обмеження електроспоживання для промислових споживачів (бізнесу). Підприємства, установи та організації повинні мінімізувати використання електрики з 07:00 до 23:00.

Мешканців Чернігівщини закликають економити споживання електричної енергії.

У Чернігові обмежать використання пасажирського електротранспорту – тролейбусів не менше ніж на 50 %. Вони курсуватимуть до 19:30.

Миколаївська область

Протягом 20-21 жовтня запроваджені графіки обмеження споживання електрики з 7:00 до 22:00 на підприємствах електроенергетики, що знаходяться в оперативно-диспетчерському управлінні Регіонального диспетчерського центру.

Якщо цей крок виявиться неефективним, світло відключатимуть для всіх споживачів.

У Миколаєві 20 жовтня тролейбуси і трамваї працюватимуть лише до 19:30.

Тернопільська область

З 20 по 21 жовтня, з 07:00 до 22:00 запроваджено графік обмеження споживання електрики та графік обмеження потужності для промисловості.

Відключенні світла для побутових споживачів наразі на передбачені.

У Тернополі попередили про можливе відключення тролейбусної мережі. Мешканців міста закликали спланувати свій маршрут.

Кіровоградська область

Мешканців Кіровоградщини закликали з 07:00 до 23:00 зменшити використання електроенергії до мінімуму.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович попередив, що на маршрути можуть не вийти тролейбуси. А на вулицях усіх населених пунктів не працюватиме освітлення.

Опалювальний сезон поки відтерміновується.