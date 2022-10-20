Жовтень, 20 в 14:58

Попри похолодання, українцям не варто вмикати електрообігрівачі протягом двох днів, 20 та 21 жовтня. Це може ще більше погіршити ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що практично кожен ранок в Україні розпочинається з російських обстрілів. При цьому окупанти б’ють ракетами та дронами-камікадзе саме по об’єктах енергетики. Під удар потравляють електростанції та підстанції компанії Укренерго.

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Коментуючи можливі відключення електроенергії, Герус заявив, що багато чого залежить від погоди.

– Чому в нас сьогодні й завтра два складні дні? Тому що сьогодні в нас різко впала температура, й завтра може бути перший мороз у цьому сезоні, це вночі. Принаймні у Києві температура може опуститися нижче нуля. Тут важливо ці два дні пережити без включення якихось приладів, які дають електроопалення, тепло. Краще тепліше вдягнутися й намагатися не використовувати електроопалення в квартирах та будинках, – наголосив Герус.

Він уточнив, що, згідно з прогнозами, вже за два дні в Україну знову прийде потепління, і ситуація може стати легшою.

Герус не виключає, що в Україні відбуватимуться віялові відключення світла, і лише жорсткою економією електрики не обійдеться. Водночас нардеп уточнив: усе залежить від того, наскільки українці зможуть добровільно зекономити електроенергію.

– Якщо говорити про те, чи варто готуватися до віялових відключень, я думаю, так. Потрібно бути готовими до того, що десь три-чотири години на добу може не бути електроенергії. Але якщо населення добровільно економить електроенергію протягом ранку та вечора та по максимуму намагається перенести споживання на ніч, можна мінімізувати необхідність таких відключень електроенергії, – пояснив Герус.

Він також закликав українців сплачувати за електроспоживання вчасно та в повному обсязі.

Як відомо, в четвер, 20 жовтня, на всій території України можливі відключення світла та обмеження постачання електроенергії. Це стало наслідком масованих ракетних ударів військ РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго запевнили, що опрацювали кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України. Розглядаються всі сценарії, навіть найекстремальніші.

Влада закликала мешканців усіх областей мінімізувати користування електроенергією у період з 7:00 до 23:00.