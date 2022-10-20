Можливі відключення світла у Києві та області: графік на 20 жовтня 2022 року
Через значні руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.
Коли та кому відключатимуть світло у Києві та області 20 жовтня 2022 року – далі у матеріалі.
Відключення електроенергії на Київщині
Перша хвиля відключень у Києві почалась 19 жовтня 2022 року о 23:00 та тривала до 04:00 ранку 20 жовтня.
У ДТЕК Київські електромережі зазначили, що відключення кожного споживача триватиме не більше чотирьох годин, але може повторитися протягом доби через вісім годин.
Тобто, якщо ваш будинок залишався без електропостачання в період з 08:00 до 12:00, то за необхідності відключення може повторитися ввечері з 20:00 до 24:00.
Загалом усі вулиці Києва поділили на три групи. Для різних груп світло вимикатимуть у різні години дня та дні тижня – з 8:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 20:00 до 00:00.
Графік потенційного відключення енергопостачання Києві
Варто зазначити, що цей графік відключень буде застосовуватися лише тоді, коли в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.
Графік можливих відключень по Київській області
Киян закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.
Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів та торгових центрів.
Раніше в Офісі президента заявили, що 20 жовтня по всій території України будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією, щоправда неодночасно.
Також 20 жовтня в Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.