Жовтень, 23 в 12:38

Через значні руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго запровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.

Коли та кому відключатимуть світло у Київській області 23 жовтня 2022 року – далі у матеріалі.

Відключення електроенергії на Київщині

Оновлено 23 жовтня. У неділю стабілізаційні відключення електрики почалися з 11:13.

Зараз дивляться

У ДТЕК кажуть, що вони триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин, проте можуть повторитись протягом доби, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10:00 до 14:00, і стабілізаційні відключення триватимуит протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Графік відключень тут.

Оновлено 22 жовтня о 10:50: За розпорядженням НЕК Укренерго, в суботу, 22 жовтня, в Київській області знову запровадили відключення електроспоживання.

Стабілізаційні відключення світла розпочалися з 8:38.

Оновлено 21 жовтня: За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Тому у регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!

– Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергомісткого приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно, – закликав і наголосив Олексій Кулеба.

У Київській області стабілізаційні відключення електроенергії впровадили з 12:58 20 жовтня.

У ДТЕК Київські електромережі зазначили, що відключення кожного споживача триватиме не більше чотирьох годин, але може повторитися протягом доби через чотири години.

Тобто, якщо ваш будинок залишався без електропостачання в період з 10:00 до 14:00, то за необхідності відключення може повторитися ввечері з 18:00 до 22:00 та з 02:00 до 06:00.

Загалом Київщину поділили на дві групи. Для різних груп світло вимикатимуть у різні години дня та дні тижня – з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 02:00, з 18:00 до 22:00.