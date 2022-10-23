Віддають життя, рятуючи інших: як працюють рятувальники в умовах війни

Жовтень, 23 в 12:44

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські рятувальники здійснили понад 62 тис. виїздів на ліквідації пожеж та обстрілів. Рятувальники роблять свою роботу під загрозою атаки. Їх убивають, ранять і навіть беруть у полон. Про це Фактам ICTV розповів голова ДСНС України Сергій Крук.

– Рятувати чуже життя – це, напевно, покликання і багатотисячний колектив рятувальників не схибив, активно працює, і ми це бачимо. За цей час врятовано більше 6,5 тис. наших людей та багато матеріальних цінностей. Крім надання допомоги і ліквідації наслідків обстрілів, багато інших складових нашої служби працює. Працюють наші психологи, ми почали працювати з евакуацією населення в перші дні, в перші години, – каже голова ДСНС України Сергій Крук.

Не раз рятувальники потрапляли під повторний обстріл і вже навчилися діяти навіть під час повітряної тривоги.

Зараз дивляться

– Ми вчимося, ми адаптовуємося. Рятувальники, пожежники, працівники ДСНС – це фанати в доброму розумінні своєї справи, своєї роботи. Звісно, що не завжди службовими особами виконуються сигнали повітряної тривоги, розуміючи, що під завалами люди, яких потрібно рятувати, – каже очільник ДСНС.

Надзвичайно велику і складну роботу роблять сапери. Адже один день війни тягне за собою 30 днів розмінування, і попереду навіть по завершенню цієї агресії дуже багато роботи, яку виконують насамперед сапери.

– Порядка 30% території України забруднена. Це робота для піротехніків ДСНС, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Збройних сил. Це робота на роки у боротьбі з агресором. Нами сьогодні очищено більше 70 тис. метрів квадратних та залишається ще порядка 170 тис. Знешкоджено більше 245 тис. різного роду вибухонебезпечних предметів. І на початку війни ми вчилися, ми не знали всього, що використовує проти нас Росія, у світі ніхто не можуть зрозуміти до сьогодні, що вони скидають на нашу державу, чим вони нищать наших людей. Ми вчилися і сьогодні ми розуміємо, як із цим працювати, – наголошує Сергій Крук.

Іноземних партнерів дивує, що так багато українських рятувальників гинуть, травмуються і навіть перебувають в полоні, адже це найблагородніша професія, яка є.

– В нас на сьогоднішній день загинуло 45 осіб, і буквально на цьому тижні в нас підірвалася група з піротехнічних робіт у складі шести осіб, двоє з яких загинули, співчуття близьким, четверо хлопців зараз перебувають на реабілітації. 152 людини поранені. Ми максимально намагаємося допомогти, спілкуємося з близькими. Відправляємо їх на реабілітацію і в Україні, і за кордон. І шість рятувальників перебувають у полоні. Ми також з відповідними службами працюємо задля їхнього звільнення, – каже Сергій Крук.

До українців головний рятувальник звернувся з двома проханнями.