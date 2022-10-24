А ми тебе так чекали знову! Українці відреагували на рішення Джонсона щодо виборів

Жовтень, 24 в 14:28

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Сполученого Королівства.

За його словами, існує “велика ймовірність”, що він може досягнути успіху у виборах, але він додав, що це “було б просто неправильно”. Джонсон пояснив, що не можливо ефективно керувати, коли немає єдиної партії у парламенті.

Водночас він зазначив, що “добре підготовлений”, аби забезпечити перемогу консерваторів на загальних виборах у 2024 році.

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Українські користувачі соціальних мереж висловили своє розчарування через зняття кандидатури Джонсоном, але також порівнюють його із Черчиллем, який також свого часу повертався у прем’єрське крісло.

— Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився брати участь у прем’єрських перегонах.

Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився приймати участь в гонці на прем‘єрство. https://t.co/d4eGphwfDJ — UN Deeply Concerned (@concerned_un) October 23, 2022

— Черчилль теж повертався. Не думаю, що буде Сунак, можливо, теж на кілька місяців, з малою перевагою переможе, але Джонсон повернеться.

Джонсонюк: відмовився брати участь у виборах Українці: pic.twitter.com/ywGE8N67iG — Oleksandr Gliudzyk (@gliudzyk) October 23, 2022

Борис Джонсон не буде балотуватись на посаду прем’єра…

Дуже шкода! — Natali (@326840nk) October 23, 2022

Деякі користувачі, попри рішення Джонсона, знову вирішили подякувати експрем’єру за підтримку України.

Пам’ятаєте епічну боротьбу Бориса Джонсона з парасолею? Ще й біля майбутнього короля Великої Британії. І от скажіть, що Джонсон не прикольний! Велика йому подяка за все, що він зробив для України. pic.twitter.com/AMuLRhOzmS — Info (@Info53917080) October 24, 2022

23 жовтня Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку у четвер, 20 жовтня, після всього шести тижнів перебування на посаді. Факти ICTV розповідали, що стало причиною відставки Трасс.