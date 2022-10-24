А ми тебе так чекали знову! Українці відреагували на рішення Джонсона щодо виборів
Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Сполученого Королівства.
За його словами, існує “велика ймовірність”, що він може досягнути успіху у виборах, але він додав, що це “було б просто неправильно”. Джонсон пояснив, що не можливо ефективно керувати, коли немає єдиної партії у парламенті.
Водночас він зазначив, що “добре підготовлений”, аби забезпечити перемогу консерваторів на загальних виборах у 2024 році.
Українські користувачі соціальних мереж висловили своє розчарування через зняття кандидатури Джонсоном, але також порівнюють його із Черчиллем, який також свого часу повертався у прем’єрське крісло.
— Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився брати участь у прем’єрських перегонах.
Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився приймати участь в гонці на прем‘єрство. https://t.co/d4eGphwfDJ
— UN Deeply Concerned (@concerned_un) October 23, 2022
— Черчилль теж повертався. Не думаю, що буде Сунак, можливо, теж на кілька місяців, з малою перевагою переможе, але Джонсон повернеться.
Джонсонюк: відмовився брати участь у виборах
Українці: pic.twitter.com/ywGE8N67iG
— Oleksandr Gliudzyk (@gliudzyk) October 23, 2022
Борис Джонсон не буде балотуватись на посаду прем’єра…
Дуже шкода!
— Natali (@326840nk) October 23, 2022
Деякі користувачі, попри рішення Джонсона, знову вирішили подякувати експрем’єру за підтримку України.
Пам’ятаєте епічну боротьбу Бориса Джонсона з парасолею?
Ще й біля майбутнього короля Великої Британії.
І от скажіть, що Джонсон не прикольний!
Велика йому подяка за все, що він зробив для України.
— Info (@Info53917080) October 24, 2022
23 жовтня Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку у четвер, 20 жовтня, після всього шести тижнів перебування на посаді. Факти ICTV розповідали, що стало причиною відставки Трасс.