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Факти / Україна / Суспільство

А ми тебе так чекали знову! Українці відреагували на рішення Джонсона щодо виборів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Сполученого Королівства.

За його словами, існує “велика ймовірність”, що він може досягнути успіху у виборах, але він додав, що це “було б просто неправильно”. Джонсон пояснив, що не можливо ефективно керувати, коли немає єдиної партії у парламенті.

Водночас він зазначив, що “добре підготовлений”, аби забезпечити перемогу консерваторів на загальних виборах у 2024 році.

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Українські користувачі соціальних мереж висловили своє розчарування через зняття кандидатури Джонсоном, але також порівнюють його із Черчиллем, який також свого часу повертався у прем’єрське крісло.

— Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився брати участь у прем’єрських перегонах.

— Черчилль теж повертався. Не думаю, що буде Сунак, можливо, теж на кілька місяців, з малою перевагою переможе, але Джонсон повернеться.

Деякі користувачі, попри рішення Джонсона, знову вирішили подякувати експрем’єру за підтримку України.

23 жовтня Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем’єра Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку у четвер, 20 жовтня, після всього шести тижнів перебування на посаді. Факти ICTV розповідали, що стало причиною відставки Трасс.

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