Чому відключення електрики нерівномірні: пояснення Укренерго

Жовтень, 24 в 14:19

Щоб збалансувати енергосистему в певному регіоні, для відключення обираються енерговузли з найбільшим споживанням, тому не завжди ці відключення розподіляються рівномірно, пояснив глава Укренерго Володимир Кудрицький.

– Щоб зробити це швидко, іноді просто обирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження і збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що при графіках аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів, – наголосив він.

За його словами, Укренерго планує проаналізувати ефективність цих графіків та списки споживачів, щоб впевнитися в тому, що немає якихось сильних перекосів.

– Ми це будемо робити для того, щоб зробити ці графіки більш м’якими для споживача і справедливо розподілити навантаження, – додав Кудрицький.

Він наголосив, що у разі виявлення випадків, коли одних і тих самих споживачів відключали на тривалий період, а інші не були залучені до цього процесу, з’явиться можливість зменшити середню тривалість відключень за рахунок вирівнювання відключень між споживачами.

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