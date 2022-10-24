Жовтень, 24 в 11:25

Фонд Олени Пінчук розпочинає співпрацю із Жіночим ветеранським рухом. Він передасть 500 наборів для жінок, котрі знаходяться на передових позиціях та захищають Україну.

Серед них – і артилеристки, і механіки-водійки, і снайперки, і штурмовики, і медики. Це жінки бойових та не бойових посад, різних звань і досвіду, але їх об’єднує одне – професіоналізм, який не має статі.

Щоб підтримати захисниць та зробити їх перебування на фронті більш комфортним, Фонд Олени Пінчук відповів на запит Жіночого ветеранського руху у придбанні наборів, що містять базовий комплект медикаментів, індивідуальні предмети побуту, декілька засобів догляду за обличчям і предмети гігієни.

Зараз дивляться

– Наші дівчата на фронті відважні і незламні, на рівні з чоловіками вони захищають нашу батьківщину. І їхнім подвигом захоплюється увесь світ. Підтримка жінок завжди була пріоритетом у роботі Фонду. Тому для нашої команди є такою важливою співпраця з Жіночим ветеранським рухом, щоб напряму допомагати жінкам на фронті, – наголосила Олена Пінчук.

Запити військовослужбовиць Фонд отримує безпосередньо від Жіночого ветеранського руху, який системно займається правами жінок у війську та після служби.

Варто зазначити, що спільно з Жіночим ветеранським рухом ми зробили спецпроєкт у медіа Жінки на війні.

Як відомо, подружжя Віктора та Олени Пінчуків розпочало національний проєкт Recovery. Його мета– реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопоранених під час війни. Йдеться про створення мережі центрів реабілітації військових.

Крім того, Фонд Олени Пінчук в рамках проєкту Regeneration планує залучити найкращий світовий досвід для безкоштовної підготовки українських психологів, які допомагатимуть постраждалим від війни жінкам.